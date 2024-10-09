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Gaziantep'te Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti, 4 Yaralı

Gaziantep'te Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti, 4 Yaralı
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, araçtaki 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı.

Gaziantep'te refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı.

Muhammet Hanil idaresindeki 27 MC 4746 plakalı otomobil, merkez Şahinbey ilçesi Yeşilvadi yolunda refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobildeki 4 yaralı ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

gaziantep

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