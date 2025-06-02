Gaziantep'te Kaza Sonucu Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Teslim Edildi

CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Emre Kuvrağ, İsmail Volkan Deler, Gülistan Kestanlııoğlu ile çocukları Atlas Mete ve Eylül Kestanlıoğlu'nun cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsilerinin ardından defnedilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.