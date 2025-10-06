Haberler

Gaziantep'te Kaza Sonucu Hayatını Kaybeden Uzman Çavuş Toprağa Verildi

GAZİANTEP'te meydana gelen kazada yaralanan Uzman Çavuş Tayyar Bakır, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti. Bakır, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

GAZİANTEP'te, kazada yaralanan Uzman Çavuş Tayyar Bakır (32), tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Uzman Çavuş Bakır, Nurdağı ilçesinde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Kaza, 30 Eylül'de İslahiye-Hassa kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Tayyar Bakır yönetimindeki 03 ADS 857 plakalı otomobil ile H.Y. idaresindeki 27 AHD 241 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Uzman Çavuş Tayyar Bakır ile yanında bulunan Uzman Çavuş Murat Gümüşoluk (30) yaralandı. Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Bakır, dün doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bakır'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Nurdağı ilçesine bağlı Kuzoluk Mahallesi'ne getirildi. Burada Bakır için askeri tören düzenlendi. Törene, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, İslahiye İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selim Kasacı, yakınları ve silah arkadaşları katıldı. Uzman Çavuş Tayyar Bakır, kılınan cenaze namazının ardından Kuzoluk Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
