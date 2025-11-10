Gaziantep'te Kaza: Hafif Ticari Araç Refüje Çarptı
Gaziantep'te direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari aracın sürücüsü A.E. yaralandı. Araç önce refüje ardından elektrik direğine çarptı. Sürücünün durumu ağır.
Kaza, öğle saatlerinde, Öğretmenevleri Mahallesi'nde meydana geldi. A.E.'nin kullandığı 27 AZK 576 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyeti yitirmesi sonucu önce refüje sonra elektrik direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı sürücü, ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan A.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. .
Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-D
