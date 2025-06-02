Gaziantep'te Kaza: 5 Ölü, 2 Yaralı

Gaziantep'te Kaza: 5 Ölü, 2 Yaralı
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Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahalede 3 kişi olayda yaşamını yitirirken, 2 kişi hastaneye kaldırıldı ve kurtarılamadı.

GAZİANTEP'te, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 27 AY 25 plakalı otomobil ile 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araç Asri Mezarlık yakınlarında kafa kafaya çapıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı 4 kişi ise ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi daha doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 2 yaralının ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Yaşamını yitiren 5 kişinin kimlik tespit çalışmaları devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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