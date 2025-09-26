Haberler

Gaziantep'te Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Gaziantep'te Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu oluşan kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

GAZİANTEP'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Kilis karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. M.Ç. yönetimindeki 02 ABR 728 plakalı otomobil, Y.S. yönetimindeki 27 ALC 576 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller takla atarken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin ise ağır yaralandığı belirlendi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren kişinin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda karşıladı, işte tüm detaylar

Erdoğan, Beyaz Saray'da! 2 saati geçen görüşme sonrası ilk açıklama
İsrail, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu

İsrail, hedef tahtasına koyduğu ülkenin başkentini vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zincir markette vatandaşa akılalmaz tuzak: Belediye başkanı fark etti

Zincir markette vatandaşa akılalmaz tuzak! Belediye başkanı fark etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.