Gaziantep'te Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

GAZİANTEP'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Kilis karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. M.Ç. yönetimindeki 02 ABR 728 plakalı otomobil, Y.S. yönetimindeki 27 ALC 576 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller takla atarken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin ise ağır yaralandığı belirlendi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren kişinin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.