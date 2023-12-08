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Gaziantep'te kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

8 Aralık 2023 13:27 Son Güncelleme: 13:28 Abone Ol

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan kavgada alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kerim S. bıçakla yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.