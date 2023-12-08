Gaziantep'te kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan kavgada alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kerim S. bıçakla yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Karagöz Mahallesi'nde Mustafa B. (35) ile Kerim S. (41) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Olayın büyümesi üzerine Kerim S. bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan Kerim S. kurtarılamadı.
Polis, kaçan Mustafa B'yi yakalamak için çalışma başlattı.