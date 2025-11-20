Gaziantep'te Kardeş Cinayeti: Ağabeyini Öldüren Şahıs Tutuklandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde ağabeyi ile tartışan Ahmet Servi, tabancayla ateş ederek Mehmet Servi'yi ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan ağabey hayatını kaybederken, zanlı polis tarafından yakalanarak tutuklandı.
75. Yıl Mahallesi'nde Ahmet Servi (24) ile ağabeyi Mehmet Servi (29) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Servi, tabancayla ateş ederek ağabeyini yaraladı.
Ağır yaralanan Mehmet Servi, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Gaziantep Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel