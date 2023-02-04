Gaziantep'te karda mahsur kalan hasta nakil aracı belediye ekiplerince kurtarıldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, hasta almaya giderken kar nedeniyle mahsur kalan nakil aracı, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Sultan Abdülhamit Mahallesi'nde kar nedeniyle ilerlemeyen bir hasta nakil aracının bulunduğu ihbarını alan ekipler, iş makinesi yardımıyla aracı bulunduğu yerden çekerek tedavilerine devam edecek olan vatandaşların sağlık merkezine ulaşmasını sağladı.

Araç sürücü Bilal Şeker, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve ekibine teşekkür etti.

"Ekipler, kar küreme çalışmalarını sürdürüyor"

Nizip Belediyesi, kar yağışının ardından ilçede olumsuz bir durum yaşanmaması adına kar küreme çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli kar yağışına karşı hazırda bekletilen Nizip Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, ulaşımın sorunsuz sağlanması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Ana arterlerde kar temizliği yapan ekipler, çalışmalarını ara sokaklar ve mahallelerde sürdürüyor.

İlçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallerde de görev yapan ekipler, sürücülerin yollarda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması ve günlük yaşamın aksamaması adına faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor.

Sürücüleri yola çıkmadan önce gerekli tedbirleri almaları konusunda uyaran Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yolların açık kalması ve ulaşımın aksamaması için yoğun çaba sarf edildiğini belirterek, ekiplerin 24 saat esasına göre çalıştığını kaydetti.