Gaziantep'te Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Çift Hayatını Kaybetti
Gaziantep'in Araban ilçesinde yaşayan Mustafa Elmas (85) ve eşi Ayşe Fatma Elmas (83), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Yakınları tarafından ihbar edilen olayın ardından yapılan kontrolde çiftin öldüğü belirlendi. Cenazeler otopsi sonrası aileye teslim edildi.
GAZİANTEP'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mustafa Elmas (85) ile eşi Ayşe Fatma Elmas (83), hayatını kaybetti.
Araban ilçesi Nurettin Mahallesi'nde oturan Mustafa- Ayşe Fatma Elmas çiftinden haber alamayan yakınları, dün akşam jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen ekipler, girdikleri evde çifti hareketsiz buldu. Kontrolde, Elmas çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip, öldüğü belirlendi. Cenazeler otopsi sonrası yakınlara teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.