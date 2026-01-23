Haberler

TAG otoyolunda kilometrelerce araç kuyruğu / Dron

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te etkili olan kar yağışı nedeniyle TAG otoyolunda kaza ve yoğun araç trafiği oluştu. Ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

GAZİANTEP'te kar yağışının ardından Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Oluşan yoğunluk dron ile görüntülendi.

Kentte dün etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Bazı yollar ulaşıma kapanırken, ekipler yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü. TAG otoyolunda ise bazı TIR ve araçların kaza yapması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin yolu açma çalışmaları devam ederken, Gaziantep'e gidiş yönünde vatandaşlar araçlarının içerisinde yolun açılmasını bekledi.

Zaman zaman ulaşımın devam ettiği yolda araçlar güçlükle ilerliyor. Oluşan yoğunluk dron kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

Vicdansız hemşire hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinde kriz! Taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor

Süper Lig devinde taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı

Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Süper Lig devinde kriz! Taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor

Süper Lig devinde taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor
Arda Güler Fenerbahçe'ye servet kazandıracak

Arda Güler Fenerbahçe'ye servet kazandıracak
Ümit öldü, yengesi tutuklandı! 'Hepinizi keserim' paylaşımı kan dondurdu

Ümit öldü, yengesi tutuklandı! Yaptığı paylaşım kan donduran cinsten