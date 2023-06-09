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Gaziantep'te Kapkaç ve Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te Kapkaç ve Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

Güncel Haberler

Gaziantep'te 3 kapkaç ve 5 hırsızlık gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan zanlının hırsızlık ve kapkaç yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep'te 3 kapkaç ve 5 hırsızlık gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri farklı tarih ve adreslerde 3 kapkaç ile 5 hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit ettiği M.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, M.B'yi bulunduğu adreste gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Zanlının hırsızlık ve kapkaç yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde motosikletle yanına yaklaştığı kişilerin cep telefonunu çalan zanlının hızla uzaklaşması yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler

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