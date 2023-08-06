Gaziantep'te Kanala Giren Genç Boğularak Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde serinlemek için kanala giren 17 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti. Polis dalgıç ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda gençin cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Gaziantep'te serinlemek için kanala giren 17 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Olay, İslahiye ilçesi kırsal Zincirli Mahallesi'nde meydana geldi. Sıcaktan bunalan 17 yaşındaki Hüseyin Çelik serinlemek için su kanalına girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan genç için Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç Ekipleri arama başlattı. Yapılan çalışmanın ardından ekipler 17 yaşındaki Çelik'in cansız bedenini sudan çıkardı. Çelik'in cenazesi İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP