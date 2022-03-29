Gaziantep'te kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı - Haberler

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Gaziantep'te kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'te kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

B.A. (27) idaresindeki 79 AAR 905 plakalı süt ve süt ürünleri taşıyan kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Fevzipaşa Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü B.A. yaralandı.

B.A, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Gaziantep, Güncel, Haberler

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