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Gaziantep'te Kamyonla Otomobilin Çarpışması Kamerada

Gaziantep'te Kamyonla Otomobilin Çarpışması Kamerada

Güncel Haberler

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza araç kamerasınca kaydedildi. Kazada, çarşı ve mahalle bekçisi olan sürücü Lebe, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza araç kamerasınca kaydedildi.

Gaziantep-Nizip kara yolunda dün meydana gelen kaza kamyonun kamerasınca görüntülendi.

Kayıtlarda, karşı şeride geçen otomobil ile kamyonun çarpışması ve araçlardan birinin devrilmesi yer alıyor.

Dün Mustafa Lebe (27) idaresindeki 33 AHV 040 plakalı otomobil, Gaziantep-Nizip kara yolu Sinan Mahallesi yakınlarında, Bekir Uçar'ın (45) kullandığı Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait 27 RB 247 plakalı kamyonla çarpışmıştı. Kazada, çarşı ve mahalle bekçisi olan sürücü Lebe, olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Şehitkamil Gaziantep Tragger Güncel Haberler

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