Gaziantep'te Kamyonetle Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetle otomobil çarpıştı ve 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Y.P'nin kullandığı 27 SV 608 plakalı kamyonet, Nurdağı- Gaziantep kara yolu 22. kilometre Hisar Mahallesi mevkisinde Y.K. idaresindeki 02 DH 185 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerle, araçlarda bulunan R.K ve M.K yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan R.K. ile M.K'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.