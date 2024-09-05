Gaziantep'te Kamyonetle Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetle otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
İ.D. idaresindeki 34 KS 7182 plakalı kamyonet, Hisaraltı mevkisinde E.L'nin kullandığı 74 AL 982 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerle yolculardan Y.A. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????