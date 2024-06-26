Gaziantep'te Kamyonet ve Otomobil Çarpışması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen kamyonet ve otomobil çarpışması sonucu yaralanan 4 kişiden Ramazan Karaduman tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişiden Ramazan Karaduman tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Dün meydana gelen kaza sonrasında hastaneye kaldırılan Karaduman, hayatını kaybetti.
Y.P'nin kullandığı 27 SV 608 plakalı kamyonet, Nurdağı- Gaziantep kara yolunun 22. kilometre Hisar Mahallesi mevkisinde Y.K. idaresindeki 02 DH 185 plakalı otomobille çarpışmış sürücülerle birlikte 4 kişi yaralanmıştı.