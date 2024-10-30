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Gaziantep'te Kamyonet ile Traktör Çarpıştı: 3 Yaralı

Gaziantep'te Kamyonet ile Traktör Çarpıştı: 3 Yaralı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, kamyonet ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Nurdağı ilçesine bağlı Balıkalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mesut U.(28) yönetimindeki 27 AUS 871 plakalı kamyonet ile Davut P.'nin kullandığı (58) 27 AKE 454 plakalı traktör bilinmeyen nedenrle çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Mesut U. ile yanında bulunan Osman G (43) ve Bekir E (32) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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