Gaziantep'te Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 1'i Ağır 3 Yaralı

Gaziantep'te Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 1'i Ağır 3 Yaralı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Nurdağı- Gaziantep kara yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Remzi Ç.'nin (53) kullandığı 80 AHA 827 plakalı kamyonet ile Salman Y.'nin (76) kullandığı 46 AK 551 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde kamyonet şoförü, otomobil sürücüsü ve otomobildeki N.Y.'nin (76) yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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