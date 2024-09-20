Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Kamyonet ile Hafriyat Kamyonu Çarpıştı

Gaziantep'te Kamyonet ile Hafriyat Kamyonu Çarpıştı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, bir kamyonet ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. Olayda, biber yüklü kamyonetin devrilmesiyle yük çevreye savruldu.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kamyonet ile hafriyat kamyonun çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Nurdağı- Gaziantep karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Bayram S.(42) yönetimindeki 52 HS 426 plakalı biber yüklü kamyonet ile karşı yönde gelen Cemal K.,(59) idaresindeki 06 EIV 616 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonette yüklü biber çuvalları çevreye savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri yaralı sürücüleri Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Gaziantep Nurdağı 3-sayfa Ulaşım Güncel Yaşam

İsrail, Lübnan'ın kalbine saldırdı! Açıklamalar peş peşe geliyor

İsrail, Lübnan'ın kalbine saldırdı! Açıklamalar peş peşe geliyor

 Narin'in köyü ile ilgili korkunç gerçek! 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi

15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi

 Özgür Özel, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara

Özel'den 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyen kişiye tepki: Alın götürün kenara
44 yıl hapsi istenen Bahar Candan hakkında karar verildi

44 yıl hapsi istenen Bahar Candan hakkında karar verildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalı Çapkını Çetin Tekindor ayrıldı mı, dede öldü mü? Yalı Çapkını Halis Ağa'ya ne oldu? Hamza Cengiz Şen kimdir? Hamza Cengiz Şen kaç, yaşında, nereli mesleği ne? Ziyech derbide yok mu? Fenerbahçe Galatasaray Hakim Ziyech neden yok, sakat mı, cezalı mı? Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn kim, Gökhan İn'i kim darbetti, tokat atan kim? (DARP VİDEOSU VAR MI?) Bahar Candan kimdir? Bahar Candan neden hapisteydi suçu ne? Galatasaray derbide çift forvet mi oynayacak (Fenerbahçe Galatasaray)? Osimhen – Batshuai – Icardi oynayacak mı? Erzurumspor Esenler Erokspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Erzurumspor Erokspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Stoke Hull City maçı CANLI izle! (FULL HD) Stoke Hull City maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçında koreografi var mı, koreografi görseli ne olacak, ne yazacak? Al Ettifaq Al Nassr maçı CANLI izle! (HD) Al Ettifaq Al Nassr maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bahar Candan tahliye mi oldu? Bahar Candan hapisten çıktı mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });