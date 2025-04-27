Gaziantep'te Kamyonet Devrildi, Sürücü Yaralandı
Nurdağı ilçesinde M.K. idaresindeki kamyonet direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
M.K (25) idaresindeki 27 GB 604 plakalı kamyonet Nurdağı-Gaziantep karayolu Kömürler Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel