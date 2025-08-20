Gaziantep'te Kamyonet Çarpmasıyla 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Kamyonet Çarpmasıyla 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde geri manevra yapan bir kamyonetin 9 yaşındaki Emine Berut'a çarpması sonucu çocuk hayatını kaybetti. Olayın ardından sürücü gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, kamyonetin çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Tekstilkent Mahallesi 47021. sokakta, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 ADH 569 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı esnada Emine Berut'a çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Emine Berut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
