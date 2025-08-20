Gaziantep'te Kamyonet Çarpan 9 Yaşındaki Suriyeli Kız Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Kamyonet Çarpan 9 Yaşındaki Suriyeli Kız Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te geri manevra yapan bir kamyonetin çarptığı 9 yaşındaki Suriyeli Emine Berut, hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonetin çarptığı Suriyeli Emine Berut (9), yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün geri manevra yaptığı 27 AHD 569 plakalı kamyonet, yol kenarında bulunan Emine Berut'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kamyonetin altından çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Berut'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü gözaltına alındı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev zeytinyağı markası konkordato ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan Yıldız'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır

Kenan'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.