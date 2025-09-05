Gaziantep'te Kamu Personeline Konut Sahipliği İmkanı

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi ve Valilik işbirliğinde kamu personelinin uygun ödeme koşullarıyla konut sahibi olabilmesine imkan tanıyacak protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik ile Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokolle, kamu çalışanları uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla konut sahibi olma fırsatına kavuşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kemal Çeber, son iki yılda aralarında cami, okul, spor tesisi yapımı gibi farklı alanlarda 92 protokol imzalayıp maddi karşılığı 3,5 milyar lirayı aşan projeleri kente kazandıklarını aktardı.

Bugün ise kente değer katmak için çalışmalar yapan kamu personeli için çok anlamlı çalışmayı hayata geçirdiklerini belirten Çeber, şunları paylaştı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı toplu konut hamlelerini biz de yakından takip ediyor ve hayata geçiriyoruz. Kamu personelimize yönelik bu proje kapsamında makul ödeme planlarıyla evi olmayan çalışanlarımızı konut sahibi yapacağız. Bunun yanında bakanlarımızın desteğiyle önemli düzenlemeler gerçekleştirildi. Özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın katkısıyla sanayi bölgelerinde toplu konut yapılmasına imkan tanıyan mevzuat değişiklikleri sağlandı. İnşallah bu uygulamayı da ilk kez Gaziantep'te hayata geçireceğiz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de süreci Ankara'yla güçlü koordinasyon içinde yürüttüklerinden bahsederek, şunları kaydetti:

"Bugün yapılan her işte bakanlarımızın ve milletvekillerimizin çok büyük emeği var. Biz Valiliğimizle birlikte sahada koordinasyonu sağlıyoruz. Ankara'ya götürdüğümüz her bilgide, bir telefonla, bir mesajla işimizin çözüldüğünü görmek, çok güçlü bir ekibin parçası olmak, bizleri son derece mutlu ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza hürmetlerimi sunuyorum. Çünkü Gaziantep hızla büyüyor, gelişiyor. Sağlıklı büyümenin en önemli noktası da ihtiyaçların karşılanmasıdır."

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül de kamu çalışanları için uzun süredir beklenen konut projesinde önemli bir adım atıldığını vurguladı.

Valilikteki protokol törenine, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Eyüp Özkeçeci, İrfan Çelikaslan, Derya Bakbak, Mesut Bozatlı ile Büyükşehir Belediyesi Konut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Haz katıldı.

Açıklamaların ardından Vali Çeber ile Belediye Başkanı Şahin, hazırlanan protokolü imzaladı.