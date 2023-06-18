Gaziantep'te kamu görevlisi kılığına giren dolandırıcılar tutuklandı

Gaziantep'te kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak bir kişiyi 400 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak bir kişiyi 400 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini savcı ve polis gibi tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelileri tespit edip yakalamak için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, telefonla aradıkları kişiyi, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp asılsız iddialarla 400 bin lira dolandıran M.K. ve İ.K'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.