Gaziantep'te Kahramanmaraş depreminin ardından yıkım çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin ardından Gaziantep'te ağır hasar gören binaların yıkım çalışması sürüyor

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda ağır hasarlı olarak tespit edilen ve acil yıkım kararı verilen binalardayıkım çalışmaları yürütülüyor. Gaziantep'te trafiğin en işlek olduğu caddelerden olan Fevzi Çakmak Bulvarında depremde ağır hasar alan 2 binanın yıkımı, alınan geniş güvenlik tedbirleri arasında gerçekleştirildi.

"Şehir içinde yıkım ortalama 4 ay sürecek"

Şehir genelinde yıkımların başladığını ve ortalama 4 ay gibi bir süre içerisinde bitireceklerini belirten yıkım sorumlusu Bozbeyli Eşme, "Yaklaşık 10 gündür buradayız ve 20 günlük bir çalışmamız mevcut. Şu anda normal ve sorunsuz gidiyor. Vatandaşlara zarar vermeden, etraftaki binalara zarar vermeden devam ediyoruz. Şu an çok şükür bir sıkıntımız yok. 2. Bina yıkımını yapıyoruz, yaklaşık 20 binaya yakın şehir içinde yıkımımız olacak ve ortalama 3-4 ay sürer" dedi.

"Riskli alanda geniş güvenlik önlemi ile yıkım devam ediyor"

İşlek cadde de yıkımı devam eden binalarda ince çalışmalar ile bina yıkımını tamamlayacaklarını ve enkaz yığınlarını güvenli şekilde kaldırdıklarını belirten Eşme, "Şu anda Gaziantep'in en işlek caddelerinden bir tanesi Fevzi Çakmak Bulvarı burası, trafik yönünden çok yoğun ve işlek olan bir yer. Trafiğin önlemini aldık, trafik sorunumuzu hallettik trafikteki araçlara ve insanlara zarar vermeden ince bir çalışma ile yıkıyoruz. Yıkım sonucu çıkan enkaz yığınlarını ise hafriyat araçları ile toplayarak atık alanına götürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz"

Yıkım alanında çok sayıda personel ile vatandaşların güven içerisinde yaşamaları için ellerinden geleni yaptıklarını ve ses için halkın anlayış göstermesini rica eden Eşme, "Şu anda sahamızda 15 personel, 5 kamyon,4 adet iş makinası şu anda burada faaliyet gösteriyor. Vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. İster istemez ses ve gürültü sıkıntısı oluyor onu da birkaç gün içerisinde çözeceğiz. Halkımıza elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. İnşallah bizi anlayışla karşılarlar" diye konuştu. - GAZİANTEP