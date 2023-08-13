Gaziantep'te kafa kafaya çarpışan araçlarda 1 ölü, 8 yaralı

Gaziantep'in Bayramlar kırsal mahallesinde meydana gelen kazada, iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, biri ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'te iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, biri ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep'in Bayramlar kırsal mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 27 AOV 777 plakalı hafif ticari araç ile 27 ACV 302 plakalı başka bir hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 27 AOV 777 plakalı aracın şoförü Servet Kankaya hayatını kaybederken, biri ağır 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP