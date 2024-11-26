Üye Girişi
Haberler
Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı

Bahçeli'nin "İmralı ile yüz yüze temas olmalı" çağrısına DEM Parti'den jet yanıt

 Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar

Bahçeli "Ağaların kapısı açık olur" dedi, Ahmet Türk'ten yanıt gecikmedi

 Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti

Sanık hemşireden kan donduran sözler: Kötü bir bebekti
CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 yıl önceki market alışverişi üzerinden yüklendi

Erdoğan'a 3 yıl önce yaptığı alışveriş üzerinden yüklendi

Gaziantep'te Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Farkındalık Standı Açıldı

Gaziantep'te Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Farkındalık Standı Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında jandarma ekipleri tarafından bir stant açılarak, vatandaşlara bilgilendirmeler yapıldı. Stantta Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması tanıtıldı ve kadına yönelik şiddetle mücadele ile ilgili bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında açılan stantta vatandaşlara bilgilendirmeler yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından alışveriş merkezinde kadına yönelik şiddetle mücadelenin anlatıldığı stant açıldı.

Açılan stantta, şiddet mağduru kadınların hayatını kolaylaştıran Kadın Acil Destek ( Kades ) uygulamasının farkındalığının artırılması için uygulama tanıtılırken, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun anlatılmasına yönelik bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Açıklamada, 360 kadının telefonuna cihaz konum bilgisi açarak bir tuşla Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını sağlayan KADES Aplikasyonu yüklendiği, 225 erkeğe farkındalık eğitimi verildiği, "Kadına El-Kal-Ka-Maz" sloganının tanıtıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
img

50 ülkenin "Evet" dediği İsrail karşıtı karara 4 liderden "ret" oyu
img

Bakan Işıkhan asgari ücret için tarih verdi: İşte masadaki rakamlar
img

Yeni Miss Universe kraliçesi yaptığı ırkçı yorumlar nedeniyle tepki çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Aile hekiminden alınan raporlar ücretli mi olacak? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 26 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Sphynx kedi yasaklandı mı? Sphynx cinsi kedi sahiplenmek neden yasaklandı? TRT Tabii şifresiz mi? TRT Tabii şifresiz nasıl izlenir? UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını izle! Scottish kediler yasaklandı mı? Hollanda Scottish cinsi kedi neden yasaklandı? SPORTING LIZBON-ARSENAL MAÇI CANLI İZLE! Sporting Lizbon-Arsenal maçı saat kaçta, şifresiz mi? MASTERCHEF GÜVEÇ KAPAMA TARİFİ! Güveç Kapama nasıl yapılır, Güveç Kapama malzemeleri neler? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 SSK, BAĞ-KUR emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? En düşük emekli maaşı 2025 yılında ne kadar olacak? Uzak Şehir hangi gün, nerede çekiliyor? Uzak Şehir hangi kanalda, konusu ve oyuncuları kimler? 27 Kasım okullar tatil mi? Hangi illerde valilikten tatil kararı geldi? Masterchef 26 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.