Gaziantep'te Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Farkındalık Standı Açıldı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında açılan stantta vatandaşlara bilgilendirmeler yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından alışveriş merkezinde kadına yönelik şiddetle mücadelenin anlatıldığı stant açıldı.

Açılan stantta, şiddet mağduru kadınların hayatını kolaylaştıran Kadın Acil Destek ( Kades ) uygulamasının farkındalığının artırılması için uygulama tanıtılırken, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun anlatılmasına yönelik bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Açıklamada, 360 kadının telefonuna cihaz konum bilgisi açarak bir tuşla Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını sağlayan KADES Aplikasyonu yüklendiği, 225 erkeğe farkındalık eğitimi verildiği, "Kadına El-Kal-Ka-Maz" sloganının tanıtıldığı belirtildi.