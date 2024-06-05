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Gaziantep'te Kadın Çiftçilere Seracılık Eğitimi Verilecek

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğinde, kadın çiftçilere seracılık eğitimi verileceği açıklandı. Yavuzeli ilçesinde kurulan eğitim ve uygulama serasıyla kadın çiftçilerin tarım alanındaki bilgi birikimini artırmak ve sektörde tecrübe kazanmalarına destek olunacak.

Gaziantep'te "Seracı kadınlar güçleniyor" projesi kapsamında kadın çiftçilere seracılık eğitimi verilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğinde, kadın çiftçilerin tarım alanındaki bilgi birikimini artırmak ve sektörde tecrübe kazanmalarına destek olmak amacıyla Yavuzeli ilçesinde eğitim ve uygulama serası kuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yavuzeli'nin yeşil ekonomi demek olduğunun belirterek, şunları kaydetti:

"Yavuzeli merkez ilçe olma yolunda hızla ilerliyor. Gaziantep merkezden çıktıktan sonra 15-20 dakika içerisinde bu ilçeye ulaşabiliyorsunuz. Yeşil ekonomi için elimizde çok büyük ve uygun bir alan var. Eğitim çok mühim. Bizim medeniyetimiz bilenle hiç bilmeyen bir olur mu diyor. Oku diyen bir medeniyetten geliyoruz. Kendimizi geliştirmemiz lazım."

Anne bilirse aile ekonomisinin daha hızlı güçlendiğine işaret eden Şahin, "Gelip eğitim alındığında çok daha iyi projelere ön ayak olunacağını biliyorum. Her bir kardeşimizin aldığı eğitimle gidip kendi serasını kuracağını üretime dahil olacağına ve ürünlerini e-ticaretle sattığı yeni bir döneme ihtiyacımız var. Kadınlarımızın serada güçlenmesi çok mühim. Yeşil ekonominin güçlendiği yeni bir döneme imza atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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