Gaziantep'te KADES Uygulaması Tanıtılıyor
Güncelleme:
Gaziantep'te jandarma ekipleri, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını tanıtmak ve kadınların bu uygulamayı telefonlarına yüklemelerini sağlamak için çalışmalara devam ediyor. Temmuz ve Ağustos aylarında yapılan faaliyetlerde 728 kadının telefonuna uygulama yüklendi, 1500 erkeğe ise farkındalık eğitimi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri KADES uygulamasının tanıtımını yapmak ve görünürlüğünü artırmak, uygulamayı daha fazla kadının telefonuna yüklemesini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada, temmuz ve ağustos aylarında kent genelinde icra edilen faaliyetlerde 728 kadının telefonuna uygulamanın yüklenildiği, bin 500 erkeğe ise farkındalık eğitimi verildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
