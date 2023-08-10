Gaziantep'te Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 104 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 104 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 104 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 26 Temmuz - 10 Ağustos 2023 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar düzenledi.
Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 1 kilo 525 gram esrar, 475 kök kenevir bitkisi, 96 sentetik uyuşturucu hap, 90 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram eroin, 27 uyuşturucu kullanma aparatı, 8 cep telefonu, 3 pompalı tüfek, tabanca ve 10 tabanca mermisi ele geçirildi.
Toplamda 96 olaya müdahale eden ekipler, 104 şüpheliyi gözaltına aldı.