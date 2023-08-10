Gaziantep'te Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 104 Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 104 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.