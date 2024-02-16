Gaziantep'te 526 Bin Makaron Ele Geçirildi, 8 Şüpheli Gözaltına Alındı
Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 9 bin 700 paket kaçak sigara, 355 kilogram kaçak tütün ve 526 bin makaron ele geçirildi. Operasyon sonucunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te 526 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Şehitkamil, Şahinbey ve Araban ilçelerinde yaptıkları operasyonlarda, 9 bin 700 paket kaçak sigara, 355 kilogram kaçak tütün, 526 bin makaron ele geçirdi, 8 zanlıyı yakaladı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.