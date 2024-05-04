Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
Gaziantep'te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı tarafından belirlenen 7 adrese düzenlenen operasyonda, 392 akıllı cep telefonu, 52 akıllı kol saati, 45 kulaklık, 22 elektronik sigara ve 5 şarj aleti ele geçirildi. Operasyon sonucunda 7 kişi gözaltına alındı ve şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep'te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında Şehitkamil ve Araban ilçelerinde belirlenen 7 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, gümrük kaçağı 392 akıllı cep telefonu, 52 akıllı kol saati, 45 kulaklık, 22 elektronik sigara, 5 şarj aleti ele geçirildi
7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.