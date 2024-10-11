Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonunda 6 Gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen 2 araç ve 3 iş yerine gerçekleştirilen operasyonda, 1 milyon 800 bin gümrük kaçağı makaron, 300 litre etil alkol, 60 şişe, 14,5 litre kaçak alkol, bir tabanca ve 21 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.