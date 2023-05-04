Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Güncel Haberler
Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 ikamet, 2 iş yeri ve 1 depoya operasyon düzenledi.
Aramalarda 74 ton 254 kilogram bozulmuş gıda, 11 bin 980 litre bozulmuş içecek, 100 bin 993 paket gümrük kaçağı sigara, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 86 adet fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel