Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 ikamet, 2 iş yeri ve 1 depoya operasyon düzenledi.

Aramalarda 74 ton 254 kilogram bozulmuş gıda, 11 bin 980 litre bozulmuş içecek, 100 bin 993 paket gümrük kaçağı sigara, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 86 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.