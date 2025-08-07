Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonunda 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
İslahiye ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında, ruhsatsız silahlar ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adrese yaptıkları operasyonda, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 218 fişek, 49 bin dolu makaron ve 2 bin 710 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ekipler, farklı bir operasyonda da yasa dışı silah bulundurulduğu tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada kalaşnikof tüfek ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri devam ediyor.