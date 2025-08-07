Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonunda 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

İslahiye ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında, ruhsatsız silahlar ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adrese yaptıkları operasyonda, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 218 fişek, 49 bin dolu makaron ve 2 bin 710 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler, farklı bir operasyonda da yasa dışı silah bulundurulduğu tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada kalaşnikof tüfek ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
