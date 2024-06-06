Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonunda 3 Zanlı Gözaltına Alındı
Gaziantep'te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerindeki iki iş yerinde kaçak malzemeler ele geçirildi. Operasyon sonucunda 134 telefon ve 57 elektronik ürün gümrük kaçağı olarak tespit edildi. M.G, F.Ç. ve O.B isimli 3 zanlı gözaltına alındı ve işlemleri için jandarmaya teslim edildi.
Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkça mücadelesi sürüyor.
Ekipler, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde iki iş yerinde kaçak malzemelerin bulunduğunu tespit etmesi üzerine operasyon düzenledi.
İş yerlerindeki aramada, gümrük kaçağı 134 telefon ve 57 elektronik ürün ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.G, F.Ç. ve O.B, işlemleri için jandarmaya götürüldü.