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Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

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Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı. Operasyonda çok sayıda silah, gümrük kaçağı çay, sigara, alkol ve kulaklık ele geçirildi.

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 araç ve 2 ikamette arama yaptı.

Ekipler yaptıkları aramada, 10 tabanca, kurusıkı tabanca, 12 şarjör, 8 kilo 700 gram gümrük kaçağı çay, 148 paket gümrük kaçağı sigara, 4 şişe gümrük kaçağı alkol ve 2 gümrük kaçağı kulaklık ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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