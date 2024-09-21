Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen fiziki ve teknik takip sonucu, F.Y. ve M.P'nin ev ve iş yerlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 85 gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçilirken, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.