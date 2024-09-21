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Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalanarak yasal işlem başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda 85 gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen fiziki ve teknik takip sonucu, F.Y. ve M.P'nin ev ve iş yerlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 85 gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçilirken, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel

Yerel Haberler Şehitkamil Kaçakçılık Operasyon gaziantep Güvenlik Ekonomi Güncel Hukuk Suç

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