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Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 56 Akıllı Telefon Ele Geçirildi

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen operasyonla 56 gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılara yönelik çalışmalarını sürdürmekte.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 56 gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılara yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, O.B. ile A.O.B'ye ait iş yerine düzenledikleri operasyonda, 56 gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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