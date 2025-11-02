Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Ekipler, Şahinbey, Şehitkamil ve Nizip ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 230 kilogram tütün, 5 bin 595 sigara, 371 litre alkol, 44 bin 400 makaron ve 4 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.