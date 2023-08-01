Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: Sigara, Akaryakıt ve Tütün Ele Geçirildi

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak sigara, akaryakıt, tütün ve makaron ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bazı noktalara operasyon düzenledi. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda; 30 bin gümrük kaçağı boş makaron, 8 bin 25 litre kaçak akaryakıt, 5 bin 240 paket kaçak sigara, 590 kilo tütün, 25 kilo nargile tütünü, 4 fiber tank, 2 santrifüj ve 2 yakıt tabancası ele geçirildi. Kaçak ürünlere el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 4 şüpheliyi ise gözaltına aldı.