Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: Cep Telefonu Satıcılarına Baskın

Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: Cep Telefonu Satıcılarına Baskın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te, cep telefonu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, çeşitli işletmelerde aramalar yapıldı. Operasyon kapsamında, maliye kayıtları ve ürünler incelendi.

Gaziantep'te kent merkezindeki cep telefonu satıcılarına yönelik kaçakçılık operasyonu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, SGK, maliye ve zabıta ekiplerinin de desteğiyle gerçekleştirdiği operasyonda, Suburcu ve Karagöz caddelerindeki bazı cep telefonu satışı yapılan işletmelerde arama yapıldı.

Aralarında iki gün önce silahlı kavganın yaşandığı telefon satıcısının da bulunduğu çok sayıda işletmenin maliye kayıtları ve ürünleri incelendi.

Toplam 33 ekiple yaklaşık 100 personelin katıldığı operasyon sürüyor.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
Pelin Akil ve Anıl Altan boşandı

Aşkları dizi setinde başlamıştı! 7 yıllık evlilik resmen sona erdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un dev hastanesinin profesörü suç örgütü lideri çıktı

İstanbul'un dev hastanesinde skandal! Profesör suç örgütü lideri çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.