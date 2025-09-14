Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: Bir Şüpheli Yakalandı
Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda bir kişi yakalanırken, iş yerinde çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma gerçekleştirildi.
Şahinbey ilçesinde M.R.Ö.'nün işyerinde kaçakçılık malzemelerinin bulunduğunu tespit eden ekipler iş yerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 53 cep telefonu, 65 kablosuz kulaklık, 28 müzik çalar, 27 akıllı kol saati, 4 cep telefonu aksesuarı, 2 hava nemlendirici, 1 tablet, 578 şarj kablosu, 112 şarj adaptörü ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel