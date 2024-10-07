Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 65 Telefon ve 152 Aksesuar Ele Geçirildi

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Oğuzeli ilçesinde, bir ev ve iş yerinde yaptıkları aramada, 65 gümrük kaçağı akıllı telefon ve 152 gümrük kaçağı elektronik aksesuar ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.