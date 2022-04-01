GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 5 GÖZALTI

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 6 ayrı noktaya operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda; 4 bin 751 paket gümrük kaçağı sigara, bin litre kaçak akaryakıt, 20 litre sahte alkol ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan, 5 şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlandı.