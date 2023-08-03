Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1500 paket gümrük kaçağı sigara, 80 kilo nargile tütünü ve 29 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir depoda ve bir kargo paketinde arama yaptı. Aramalarda; 1500 paket gümrük kaçağı sigara,

80 kilo nargile tütünü ve 29 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Kaçak sigara, tütün ve telefonlara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 4 şüpheliyi ise gözaltına aldı.