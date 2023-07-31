Gaziantep'te yapılan kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyonda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon yaptı.

İcra edilen operasyon sırasındaki aramalarda 30 bin adet gümrük kaçağı boş makaron, 8 bin 25 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 5 bin 240 adet gümrük kaçağı sigara, 590 kilo dökme tütün, 25 bin 75 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü, 4 adet fiber tank, 2 adet santrifüj ve 2 adet yakıt tabancası ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.