Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı
Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında gümrük kaçağı 104 akıllı telefon ve diğer elektronik ürünler ele geçirildi.
Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.
Tespit edilen 3 iş yerine düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 104 akıllı telefon, ?11 tablet, ?20 akıllı kol saati, ?33 kablosuz kulaklık, ?41 hava nemlendirici ve ?326 elektronik ürün ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.T, M.D ve B.D. işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.